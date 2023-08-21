Подмосковье 21 августа 2023, 11:08 Почти 7 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья летом Unsplash

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С начала лета в Подмосковье проходит акция «Проверь здоровье в парке». Таким образом, за это время бесплатные обследования прошли почти семь тысяч человек.

В минувшие выходные бригады врачей работали в 25 парках — Балашихе, Клину, Коломне, Пушкино и других округах.

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«Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С результатами обследований жители могут ознакомиться в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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