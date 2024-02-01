Подмосковье 01 февраля 2024, 14:44 Почти 67 миллионов поездок по карте «Тройка» совершили в Подмосковье за 3 года пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО / Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Карта «Тройка» заработала на территории Московской области три года назад — в феврале 2021 года. За это время ей воспользовались более 66,7 миллиона пассажиров. Она позволяет оплачивать поездки в общественном транспорте в Москве и Подмосковье, а также помогает экономить средства.

На сегодняшний день карта «Тройка» принимается на всех маршрутах городского транспорта Подмосковья. Она не только обеспечивает удобный и быстрый способ оплаты проезда в транспорте, но и предоставляет возможность экономии. При использовании карты каждую десятую поездку пассажиры получают скидку на следующую поездку в размере 7%. Максимальная скидка составляет 35%.

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«По „Тройке“ зафиксировано порядка 66,7 млн поездок, а экономия по программе лояльности „Тройки“ составила более 140,5 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Карта «Тройка» представляет собой современный и удобный инструмент для оплаты проезда. Средства на ней хранятся в течение пяти лет после последнего использования. Приобрести карту можно в 262 отделениях Сбера и на вокзалах Мострансавто.

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