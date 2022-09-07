Бригады скорой помощи в Подмосковье получили почти 640 новых планшетов | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Бригады скорой помощи в Подмосковье получили почти 640 новых планшетов pixabay.com

Читать 360tv в

Техническое оснащение скорой помощи в Подмосковье становится все более качественным. За последнее время Московская областная станция скорой помощи получила порядка 640 планшетов.

Новые планшеты будут выдавать бригадам вместо устаревших. Таким образом, можно будет получать всю важную информацию о грядущих выездах в онлайн-режиме и знать основные данные о пациентах заранее.

Реклама

«Они позволяют получать необходимую информацию о выезде онлайн, то есть уже по дороге на вызов бригада знает возраст пациента, причину вызова и симптоматику. На данный момент идет распределение оборудования, которым мы обеспечим 100% бригад», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

В целом в Подмосковье каждый день на выездах к пациентам работают больше 650 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что оборудование обновили в больницах Подмосковья. Свыше 800 современных аппаратов установили с начала года. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.

0 0 0 0 0 0