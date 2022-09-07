Бригады скорой помощи в Подмосковье получили почти 640 новых планшетов | 360°

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Бригады скорой помощи в Подмосковье получили почти 640 новых планшетов

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Техническое оснащение скорой помощи в Подмосковье становится все более качественным. За последнее время Московская областная станция скорой помощи получила порядка 640 планшетов.

Новые планшеты будут выдавать бригадам вместо устаревших. Таким образом, можно будет получать всю важную информацию о грядущих выездах в онлайн-режиме и знать основные данные о пациентах заранее.

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«Они позволяют получать необходимую информацию о выезде онлайн, то есть уже по дороге на вызов бригада знает возраст пациента, причину вызова и симптоматику. На данный момент идет распределение оборудования, которым мы обеспечим 100% бригад», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В целом в Подмосковье каждый день на выездах к пациентам работают больше 650 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что оборудование обновили в больницах Подмосковья. Свыше 800 современных аппаратов установили с начала года. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.

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