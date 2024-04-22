Подмосковье 22 апреля 2024, 18:05 Почти 600 доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года Московский областной онкологический диспансер

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Более 550 доноров пополнили банк крови Московского областного онкологического диспансера. Компоненты донорской крови часто нужны разным людям, включая пациентов со злокачественными заболеваниями крови.

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это в максимально комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут», — прокомментировал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

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Напомним, доноры сдают 450 миллилитров крови. После этого она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Так, один донор может помочь сразу нескольким пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. В 2022 году в Москве зарегистрировали 123 654 новорожденных, а в области — 73 299.

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