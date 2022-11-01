Почти 60 жилых домов капитально отремонтируют в Чехове до конца года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:42 Почти 60 жилых домов капитально отремонтируют в Чехове до конца года

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До конца года в Чехове проведут капитальный ремонт в 59 многоквартирных домах. На это выделили 974 миллиона рублей, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

В планах обновить пять кровель, десять фасадов, 44 инженерные системы, а также заменить десять лифтов. Работы уже завершили в 19 домах.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что регион реализует самую масштабную программу капремонта домов в России. В нее вошло свыше 44 тысяч зданий. Их преобразят до 2049 года.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,8 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — сказал он.

До конца этого года ремонт пройдет в 3849 домах. Работы уже завершили в 2,9 тысячи из них.

Узнать, какие именно дома приведут в порядок, можно на сайте ФКР.