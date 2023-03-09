Подмосковье 09 марта 2023, 15:30 Почти 60 социальных объектов построят в Подмосковье за счет областного бюджета в этом году

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В 2023 году в Московской области построят 57 социальных объектов. Работы проведут на деньги из регионального бюджета, сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Порядка 40 из них — это объекты образования, в том числе 24 школы, три образовательных кластера и 13 детских садов.

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Ведомство провело совещание в формате ВКС на эту тему. В нем поучаствовали специалисты подразделений министерства, «Дирекции заказчика капитального строительства» и подрядчиков.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 современных школ и 11 детских садов достроят в Подмосковье к сентябрю этого года.

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