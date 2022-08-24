Почти 60 объектов недвижимости реализовали на торгах в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье прошли аукционы по недвижимости, которая находится в муниципальной собственности региона, на общую сумму более 200 миллионов рублей. В результате торгов в хозяйственный оборот удалось вовлечь сразу 57 объектов капитального строительства. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, имущественные торги позволяют вовлекать объекты в хозяйственный оборот. Чаще всего речь идет о зданиях и конструкциях, которые на данный момент не используются и им нужна реконструкция. Для таких объектов в муниципалитетах ищут собственников, которые смогут задействовать эту недвижимость по ее назначению.

«Так, с начала года в результате проведенной работы в 60 городских округах Московской области были реализованы 57 объектов капитального строительства. В результате чего поступления в бюджет составят более 200 миллионов рублей», — сообщила Наталья Адигамова.

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