17 ноября 2022, 12:12
Почти 570 человек приняли участие в хоровом фестивале-конкурсе в Королеве
Открытый хоровой фестиваль-конкурс имени Б. Толочкова «Мажория» прошел в Королеве 12 и 13 ноября. В нем поучаствовали почти 570 человек из шести городов региона и столицы.
Конкурсантами стали 16 хоровых коллективов из Жуковского, Королева, Пушкино, Фрязино, Химки, Хотьково и Москвы. По итогам каждого выступления проводили круглый стол для руководителей, на которых жюри оценивали участников и давали рекомендации.
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В завершение конкурса прошел гала-концерт и церемония награждения участников. Зрителями фестиваля стали 300 человек.
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