Подмосковье 02 апреля 2024, 16:32 Почти 54 тысячи банок и бутылок сдали в экопункт на Пристанционной улице в Ступине Unsplash

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Экопункт на Пристанционной улице в Ступине принял почти 54 тысячи банок и бутылок на переработку. Округ входит в число 38 муниципалитетов, где установлены экопункты «РТ-Инвест».

Всего в Подмосковье работает 567 экопунктов, куда можно сдать ПЭТ-бутылки или алюминиевые банки. В Ступине таких устройств пять.

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Собранные материалы отправят на переработку, а из вторичных ресурсов изготовят тару, упаковку, одежду, мебель и стройматериалы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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