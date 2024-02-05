Подмосковье 05 февраля 2024, 10:08 Почти 52 тысячи многодетных семей Подмосковья получили льготу по транспортному налогу в 2023 году Unsplash

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Многодетные родители из Подмосковья освобождаются от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Этой мерой поддержки пользуются почти 52 тысячи семей — об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Количество получателей льготы растет каждый год, поскольку в Подмосковье становится все больше многодетных семей. При этом в 2023 году Мособлдума приняла закон, который освобождает от уплаты транспортного налога многодетных родителей, у которых есть старшие дети до 23 лет, обучающиеся очно.

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Заявить о праве на льготу можно в налоговой инспекции или в МФЦ. Не выходя из дома, можно подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Информацию о ставках и льготах по транспортному налогу можно посмотреть на сайте ФНС.

Новую меру поддержки педагогов ввели в Подмосковье — выплату за аренду жилья. Раньше эта льгота была только у врачей, но по инициативе Андрея Воробьева добавили еще один вид профессии.

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