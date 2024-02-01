Важное 01 февраля 2024, 17:54 Андрей Воробьев: прием заявок на выплату за аренду жилья впервые начался для педагогов в Подмосковье Автор фото: Дмитрий Белицкий

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Новую меру поддержки педагогов ввели в Подмосковье — выплату за аренду жилья. Раньше эта льгота была только у врачей, но по инициативе Андрея Воробьева добавили еще один вид профессии. Денежные средства смогут получить учителя с нагрузкой более 27 часов в неделю и 25 в случае с начальными классами, а также при отсутствии квартиры в регионе.

«Теперь, как и врачи, учителя смогут получать выплату за аренду жилья — ежемесячно дополнительно к зарплате будет приходить 20 тысяч рублей. Это касается не только приезжих педагогов, но и тех, которые преподают у нас уже давно. Заявку можно подавать с сегодняшнего дня», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Сейчас, по словам губернатора, перед Подмосковьем стоит задача привлечь еще свыше двух тысяч педагогов по семи профилям. Это русский язык и литература, информатика, физика, химия, биология, математика, работа с начальными классами.

Как получить выплату?

Оформление выплаты доступно для учителей и государственных, и муниципальных школ. Заявку примут на областных «Госуслугах».

Сначала анкету обработают и проверят. Подробности об условиях для получения выплаты — на портале Министерства образования Подмосковья.

Вместе с тем в регионе уже несколько лет действует уникальная программа «Социальная ипотека», которая доступна учителям, врачам, тренерам, ученым, воспитателям. По ней региональное правительство полностью оплачивает кредит, а работник гасит лишь проценты.

Льготную ипотеку подтвердили для 575 учителей и воспитателей с 2016 года. В 2024-м ей смогут воспользоваться 73 педагога.

Вместе с тем для молодых специалистов действуют уникальные пособия: 50 тысяч рублей при трудоустройстве, 100 тысяч рублей по окончании второго года работы.

У классных руководителей есть ежемесячная выплата — 11 тысяч рублей. Впервые трудоустроенные молодые учителя получают по шесть тысяч рублей каждый месяц.

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