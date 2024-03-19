Подмосковье 19 марта 2024, 14:14 Почти 500 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области могут анонимно и бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Ранняя диагностика позволит своевременно начать лечение и предотвратить передачу вируса.

«В Подмосковье с начала года исследование на ВИЧ прошли почти 500 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких», — отметил главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

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По его словам, проходить обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется ежегодно. Чтобы сдать тест, следует обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД. С правилами постановки на учет в центр можно ознакомиться по ссылке.

В начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе. В медучреждении смогут проходить лечение жители не только Балашихи, но и Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округа.

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