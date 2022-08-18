Почти 500 опор линии электропередачи заменили в Подмосковье с начала года

Министерство энергетики Московской области проводит программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В ее рамках в Подмосковье с начала года заменили уже 470 опор линий электропередачи. В целом в программе планируется замена сразу 554 конструкций.

«Министерство энергетики Московской области контролирует выполнение комплексной программы мероприятий по повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей 12-ти муниципальных образований Московской области. К ее реализации энергетики распределительных сетевых компаний приступили в марте 2021 года. Ежегодно в полном объеме выполняются ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Замена опор нужна для безопасного функционирования ЛЭП, для повышения качества подачи электричества потребителям. В ходе осмотров выявлялись наиболее ветхие конструкции, например, у которых был замечен наклон, или загнивания деревянных частей, обгорания, нарушения сварных швов и другое.

Кроме того, проводится замена проводов ЛЭП — старые провода меняют на изолированные. В текущем году уже удалось заменить примерно 60 километров проводов. Больше всего работ прошли в городских округах Раменский, Люберцы и Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.