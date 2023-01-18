Подмосковье 18 января 2023, 18:12 Почти 500 незаконных граффити обнаружили в Подмосковье с начала января

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По данным Главного управления содержания территорий Подмосковья, одним из самых частых нарушений городской чистоты является граффити. В 2022 году зафиксировано более 60 тысяч таких рисунков, а с начала января — еще 456.

«В январе больше всего незаконных рисунков обнаружено в Коломне — 116. Следом идут Можайск и Серпухов. Здесь 62 и 38 граффити соответственно», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

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Инспекторы отмечают, что граффити является искусством только когда есть художественный замысел, и его расположение согласовано. В противном случае такие рисунки попадают под статью 214 УК РФ и грозят штрафом до 40 тысяч рублей или даже ограничением свободы на срок до трех лет.

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Губернатор Андрей Воробьев считает, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.