Почти 500 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье отремонтировали 490 многоквартирных домов на сумму более 1,4 млрд рублей с начала года. Всего в программу капремонта включено 3044 дома в текущем году, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

«Всего в рамках трехлетнего плана реализации программы капремонта будет проведен ремонт в 7812 домах на сумму более 60 млрд рублей. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в масштабную программу по капремонту в Подмосковье до 2049 года включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Начиная с 2014 года, уже произведен капитальный ремонт в более чем 13 тысячах домов, что позволило улучшить жилищные условия порядка 2 миллионов жителей региона.

Ознакомиться с адресной программой ремонта МКД на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее Андрей Воробьев призвал к ударной работе по ремонту дорог в Подмосковье в 2021 году.