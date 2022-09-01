Почти 500 домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе за неделю | 360°

Подмосковье 01 сентября 2022, 05:43 Поделиться Telegram

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Viber Почти 500 домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе за неделю

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В Подмосковье с начала года по президентской программе газифицировали 885 населенных пунктов, голубое топливо пришло в дома почти 30 тысяч жителей региона. За прошедшую неделю 487 домов подключили к газу в рамках программы соцгазификации. Лидерами по количеству пусков газа стали Раменский и Коломенский округа.

Реализацию президентского проекта «Социальная газификация» обсудили на заседании регионального штаба в Подмосковье. В нем приняли участие первый замминистра энергетики Московской области Ольга Роганова, заместитель гендиректора АО «Мособлгаз» Олег Тараненко, руководители ведомств и предприятий, задействованных в организации работ по соцгазификации, а также главы городских округов.

Всего до конца реализации программы соцгазификации в Подмосковье остается четыре месяца. За текущий квартал перед газовиками стоит задача провести газ в 437 населенных пунктов. За оставшийся месяц третьего квартала необходимо газифицировать 163 населенных пункта в регионе, отметили в ходе заседания.

Ранее о том, что Подмосковье должно закончить проект социальной газификации уже в 2022 году, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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