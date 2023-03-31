Подмосковье 31 марта 2023, 18:09 Почти 50 следующих до СНТ маршрутов запустят в Подмосковье в апреле Минтранс Подмосковья

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В апреле в Подмосковье запустят 47 сезонных маршрутов, которые будут следовать до СНТ. В Минтрансе Подмосковья отметили, что транспорт будет перевозить пассажиров от автовокзалов и ж/д станций до дачных поселков и садовых товариществ.

«Ежегодно в апреле — мае мы запускаем сезонные автобусные маршруты, которые будут работать до осени. Расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы пассажирам было удобно добираться до конечной точки», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Оплатить проезд на сезонных маршрутах можно, как и на обычных: с помощью банковской или социальной карт, а также «Тройкой» и «Стрелкой».

С 1 апреля начнут работу три маршрута «Мострансавто»: № 31 «Балашиха-2 — Новский квартал», № 33 «Молодежный — станция Гривно — Лесные Поляны», № 34 «платформа Кутузовская — Сынково». Основная часть автобусов будет курсировать с пятницы по воскресенье.

С полным списком сезонных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

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