Подмосковье 27 марта 2023, 12:25 Губернатор поручил устранить проблемные места с лужами на дорогах Подмосковья

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов усилить контроль за ремонтом дорог и устранением луж. По его словам, есть места, в которых жители регулярно испытывают дискомфорт. Необходимо подробно разобрать такие ситуации и устранить причины.

Такое поручение губернатор дал во время заседания областного правительства.

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«Сегодня, посещая территории, мы можем увидеть и услышать от жителей большой запрос на ремонт дорог. Мы понимаем, что перепады, сложный климат приводят к тому, что весной особые усилия мы должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети», — отметил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что тротуары — неизменно важная составляющая бытовой жизни каждого человека, от их состояния зависит ежедневный комфорт.

«И один нюанс может кому-то показаться мелким, но он важный. Мы получили наказ жителей. Есть места традиционные, которые, к сожалению, долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать и найти мероприятия», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он уточнил, что где-то это дренаж, где-то — обустройство ливневки и уклонов.

Я прошу глав каждого округа такие места разобрать и максимально приложить усилия. Мы будем помогать для того, чтобы они исчезли с этой карты. Андрей Воробьев

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