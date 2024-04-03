03 апреля 2024, 13:09
Почти 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2024 году
Адресный перечень программы ремонта подъездов на 2024 год утвердили в городском округе Коломна. Всего капитально отремонтируют 46 входных групп.
По словам заместителя главы городского округа Дмитрия Ходасевича, главная задача программы — не только привести подъезды в надлежащий вид, но и учесть пожелания жильцов.
«Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию», — рассказал Ходасевич.В администрации добавили, что за семилетний срок на территории муниципалитета уже отремонтировали более двух с половиной тысяч подъездов.В программе могут поучаствовать все желающие. Собственники жилья сами определяют предельную стоимость работ, а также выбирают уникальное оформление своего подъезда.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
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Коломна
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