Подмосковье

03 апреля 2024, 13:09

Почти 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2024 году

Читать 360tv в

Адресный перечень программы ремонта подъездов на 2024 год утвердили в городском округе Коломна. Всего капитально отремонтируют 46 входных групп.

По словам заместителя главы городского округа Дмитрия Ходасевича, главная задача программы — не только привести подъезды в надлежащий вид, но и учесть пожелания жильцов.

Реклама

«Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию», — рассказал Ходасевич.

В администрации добавили, что за семилетний срок на территории муниципалитета уже отремонтировали более двух с половиной тысяч подъездов.

В программе могут поучаствовать все желающие. Собственники жилья сами определяют предельную стоимость работ, а также выбирают уникальное оформление своего подъезда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна

Ремонтные работы

Реклама

Реклама