Подмосковье 03 апреля 2024, 13:09 Почти 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2024 году Администрация городского округа Коломна

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Адресный перечень программы ремонта подъездов на 2024 год утвердили в городском округе Коломна. Всего капитально отремонтируют 46 входных групп.

По словам заместителя главы городского округа Дмитрия Ходасевича, главная задача программы — не только привести подъезды в надлежащий вид, но и учесть пожелания жильцов.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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