Почти 50 подъездов отремонтировали в Ступине в 2022 году | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 17:15 Почти 50 подъездов отремонтировали в Ступине в 2022 году пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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В городском округе Ступино с начала года капитально отремонтировали 48 подъездов. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

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В подъездах заменили окна и входные группы, покрасили стены, отремонтировали полы, а также установили новые почтовые ящики и перила.

пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Жители домов принимают участие в выборе оформления подъездов, а специалисты подведомственного региональному МинЖКХ ГБУ «УТНКР» проверяют все проделанные в рамках капитального ремонта работы.

«В регионе продолжаются работы по ремонту подъездов, в которых жители принимают активное участие. Цвет стен, дизайн — каждый хочет по возвращении домой видеть чистый подъезд. Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Также в этом году в Ступине ведется ремонт главного и инфекционного корпусов областной больницы, школы № 1 и детского сада № 14 «Подснежник».

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