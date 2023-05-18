Подмосковье 18 мая 2023, 23:22 Почти 50 инвестпроектов реализовали в Подмосковье с начала года фото: Мособлдума

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С начала 2023 года в Московской области реализовали 45 инвестиционных проектов. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции каждого из них превышают 50 миллионов рублей. Общий объем инвестиций по этим проектам составил 39 миллиардов рублей. На новых предприятиях было создано 5,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала Зиновьева.

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До конца этого года планируется реализовать еще 408 инвестиционных проектов.

«Аналогичные планы у нас и на 2024 год — также около 450 завершенных проектов», — сообщила Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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