Подмосковье 20 июня 2023, 12:45 Почти 5 тысяч бутылок воды раздали пассажирам автобусов в Подмосковье с начала лета АО "Мострансавто"

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Компания «Мострансавто» продолжает раздавать пассажирам воду в Подмосковье. С начала акции передали уже почти пять тысяч бутылок.

«Мы намерены продолжать акцию, чтобы поддержать жителей и гостей Московской области. Но бутылка воды — не панацея от теплового или солнечного удара. Призываем не забывать о банальной защите и мерах предосторожности в жаркую погоду», — отметили в «Мострансавто».

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В Минтрансе региона отметили, что сотрудники транспортного предприятия выезжают на остановки, автовокзалы и автостанции с наибольшим трафиком, чтобы предложить каждому желающему бесплатную воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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