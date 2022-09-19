Свыше 4 тысяч проблем по ЖКХ решили в Подмосковье за неделю | 360°

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Свыше 4 тысяч проблем по ЖКХ решили в Подмосковье за неделю

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За прошлую неделю в Госжилинспекции Подмосковья обработали в областном Центре управления регионом примерно 7,2 тысячи обращений от жителей. Порядка 4,4 тысячи из них удалось решить сразу же, они перешли в категорию закрытых, то есть выполненных. Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, в сравнению с позапрошлой неделей количество обращений уменьшилось сразу на 4%.

Заявок на устранение проблем стало меньше сразу в 31 городском округе. Больше всего количество обращений сократилось в Пущине, Звездном Городке, Кашире, Королеве и Домодедове. От жителей Восхода и Молодежного вообще не поступило ни одной жалобы.

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Среди самых популярных обращений остались по традиции уборка подъездов и ремонт лифтов. Однако в каждой из этих категорий количество жалоб уменьшилось. Например, из Пущина и Ступина не поступило ни одного обращения по поводу работы лифтов.

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Третье место по популярности заняли жалобы на то, что нужно восстановить освещение подъезда. Ни одного такого обращения не поступило с территории Бронниц, Волоколамска, Егорьевска, Лосино-Петровского, Луховиц, Протвина, Фрязина и Шаховской. На четвертой строчке оказалась неисправность дверей и запирающих устройств, хотя и тут замечено снижение количества жалоб.

Ранее сообщалось, что модернизация системы ЖКХ является важной программой для Московской области. Национальные проекты помогают правительству региона в ее реализации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ЖКХ

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