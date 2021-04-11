Воробьев отметил важность модернизации системы ЖКХ для Подмосковья

Модернизация системы ЖКХ является важной программой для Московской области. Национальные проекты помогают правительству региона в ее реализации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1».

Московская область при реализации программы по реконструкции и модернизации системы ЖКХ не смогла бы поднять такую финансовую нагрузку, если бы не нацпроекты, которые в этом очень здорово помогают, отметил Воробьев.

«Для нас реконструкция является очень важной программой», — подчеркнул глава Подмосковья.

Воробьев указал, что в Московской области только за последнее время уже удалось построить и восстановить около 400 водозаборных узлов и водонапорных станций. Это позволило улучшить качество водоснабжения двух миллионов человек.

Ранее качественная питьевая вода пришла в большинство домов жителей Дзержинского. Проблема с ржавой водой из-под крана не решалась более 10 лет.

Губернатор также сообщил, что в Подмосковье сократились сроки строительства школ. Если раньше образовательные учреждения в регионе строились за два года, то теперь срок сократили до полутора лет. Новые школы стараются открывать к 1 сентября.