Подмосковье 22 апреля 2024, 10:38 Почти 400 жителей Подмосковья обратились к медикам с укусами клещей с начала года Более 2 тысяч жителей Подмосковья привились от энцефалита ники детства

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Сезон клещей в самом разгаре в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора по Московской области на 18 апреля, за медицинской помощью после укуса насекомых обратились уже 380 человек, из них 122 ребенка.

Многие жители региона приняли решение вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку с начала года поставили уже 2099 человек, в том числе 647 детей.

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Снятых с пациентов клещей отправляют на исследования. В 21,2% случаев у присосавшихся насекомых обнаружили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев — гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита не выявлены.

С начала 2024 года в Подмосковье зарегистрировали 24 случая болезни Лайма. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не было.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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