Подмосковье 18 мая 2023, 10:17 Почти 40 набережных благоустроили в Подмосковье с 2017 года министерство благоустройства

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С 2017 года в Подмосковье ведется масштабная работа по благоустройству городской среды. В Московской области преображаются пешеходные зоны, площади, скверы, зоны отдыха, парки и набережные.

«Водоем в населенном пункте всегда является точкой притяжения. Наша задача сделать комфортным времяпровождение наших жителей у воды. Мы уделяем большое внимание развитию и благоустройству территорий около рек, прудов», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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За шесть лет в Подмосковье благоустроили 37 набережных. С 2018 года в Красногорске поэтапно ведется обустройство Москвы-реки в микрорайоне Павшинская Пойма, а в 2022 году кардинально изменилась и превратилась в природную рекреационную зону береговая линия вдоль Мякининского шоссе.

Одним из значимых проектов стало благоустройство набережной реки Клязьмы в Орехово-Зуеве. Работы там начались в 2019 оду. За это время на территории появились пирсы-площадки, выполненные в виде амфитеатров различных конфигураций, спортивная площадка с тренажерами, лежаки, качели и многое другое для тихого отдыха.

Этой весной, благодаря победе в IV всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, завершилось благоустройство набережной Стахановского озера в Электрогорске. Территория стала комфортным местом для тихого или активного отдыха. Там обустроили пляж с шезлонгами, место для выгула и дрессировки собак, установили игровые и спортивные площадки, городские качели.

В этом году в Московской области планируют завершить еще около десяти проектов, которые позволят сделать отдых жителей комфортнее и безопаснее.

Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. По словам губернатора Андрея Воробьева, Московская область стала первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства, которое решает проблемы, наиболее волнующие жителей.

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