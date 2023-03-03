Подмосковье 03 марта 2023, 20:42 Почти 40 автомобилей эвакуировали на Мякининском шоссе в Красногорске за ночь

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Ночью 3 марта в Красногорске на участке Мякининского шоссе эвакуировали 37 неправильно припаркованных автомобилей, которые перекрывали проезд для строительной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автомобили были припаркованы у ЖК «Спутник». Собственники машин нарушили правила и ограничили подъезд к месту реконструкции участка дороги.

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На месте ремонта каждый день эвакуируют неправильно припаркованные машины. За прошлый год с сентября по декабрь эвакуировали почти 500 автомобилей, которые стояли под знаками, запрещающими стоянку.

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В Министерстве попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и не мешать ремонтным работам.

Дорожные службы продолжают ремонтировать Мякининское шоссе от М-9 «Балтия» до МКАД. По проекту дорогу расширят до четырех полос. Реконструкцию закончат во втором квартале этого года. Благодаря изменениям улучшится транспортная связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и микрорайоном ЖК «Спутник».

На федеральных дорогах Московской области появятся выделенные полосы для автобусов.Пилотными трассами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры», рассазал губернатор Андрей Воробьев.

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