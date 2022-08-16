Почти 40 антитеррористических тренировок провели в Мострансавто с начала года

С начала года примерно 40 антитеррористических тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности провели в компании Мострансавто. Учения проводятся во всех филиалах компании.

Например, в июле во время занятий в МАП № 2 г. Коломна сотрудники отработали слаженные действия при обнаружении бесхозного предмета, который напоминает взрывное устройство, после возвращения автобуса в филиал.

Все тренировки проходят с участием правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий, а также представителей администраций округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.