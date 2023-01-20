Подмосковье 20 января 2023, 18:03 Почти 4 тысячи школьников начали заниматься в детских технопарках Подмосковья в этом учебном году

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С начала учебного года почти четыре тысячи подмосковных школьников проходят обучение в детских технопарках. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что наибольшее число ребят учатся в технопарках в Балашихе и Реутове.

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«Среди самых популярных занятий — программирование, информационно-коммуникационные технологии и робототехника. Эти направления традиционно остаются самыми посещаемыми. В технопарках дети могут изучать современные технологии, и это все абсолютно бесплатно. Мы работаем над тем, чтобы ежегодно в регионе школьникам открывалось все больше возможностей для получения допобразования», — добавила Ирина Каклюгина.

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В Московской области функционирует три кванториума — в Королеве, Красногорске и Балашихе, а также «Изобретариум» в Реутове.

Число детских технопарков в Подмосковье будет расти, отметила вице-губернатор. В 2024 году детские технопарки «Кванториум» появятся в Дмитровском и Одинцовском округах.

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