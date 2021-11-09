Почти 4 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

В Московской области с января по сентябрь 2021 года выполнили около 3,8 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Только в этом году у жительниц региона, сделавших ЭКО, родилось 1134 ребенка. Всего в этом году в регионе планируется провести порядка шести тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказала Светлана Стригункова.

Жительницы Подмосковья могут получить данную услугу бесплатно, оформив квоту. Длительность ожидания процедуры составляет не более 21 дня, уточнила министр.

С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте Минздрава Московской области.