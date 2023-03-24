Подмосковье 24 марта 2023, 22:41 Почти 4 тысячи человек поучаствовали в ярмарке учебных мест в Подольске

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Почти четыре тысячи человек и девять образовательных учреждений поучаствовали в ярмарке учебных мест. Мероприятие прошло в Подольске.

«В концертном зале администрации по поручению главы Подольска Дмитрия Жарикова проходит ярмарка учебных мест, учреждений профобразований», — сообщила председатель комитета по делам молодежи Ольга Соколова.

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Каждый участник приехал на ярмарку со своим стендом и образовательной программой. Специально для абитуриентов студент третьего курса АНО ПО МОКИТ Даниил Биба и его команда создали игру, посвященную жизни студентов на языке программирования char.

«Это реальный периметр нашего колледжа, и все, что тут происходит, это все в реальном времени, все здания взяты из реального мира», — заявил Биба.

Пока одни школьники изучали тонкости программирования, другие опробовали свои дизайнерские способности на однотонных шопперах.

«Не все хотят остаться в школе, кто-то хочет уже специальность получать, дополнительно подрабатывать, и у нас в колледже это возможно. То есть наши студенты уже с ранних курсов проходят практику», — сообщила преподаватель дизайна в колледже «Парус» Ирина Ленчевская.

Звездой мероприятия стал студент и по совместительству действующий хоккеист студенческой молодежной лиги Московской области Дмитрий Жиронкин. Спортсмен учится в АНО ПО МОКИТ на факультете физической культуры.

«Симпатизирует вообще колледж „Знание“, постараюсь поступить на факультет юриспруденции, постараюсь стать юристом», — сообщил ученик МОУ СОШ № 15 Вадим Десятых.

Подобные ярмарки проходят на территории муниципалитета ежегодно. Благодаря мероприятиям более 50% школьников продолжают учиться в Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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