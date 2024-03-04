Подмосковье 04 марта 2024, 16:59 Почти 380 окон в подъездах Подмосковья отремонтировали под контролем инспекторов ГУСТ с начала года ГУСТ МО

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От состояния окон зависит микроклимат в подъездах и квартирах. Только с начала года управляющие компании Подмосковья отработали 378 задач по ремонту окон в подъездах Московской области. Больше всего работ провели в Пушкино.

Чаще всего за указанный период жители Подмосковья жаловались на повреждение стекол, нарушение герметичности, неплотное прилегание оконной коробки к стене, а также на проблемы с фурнитурой.

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Напомним, что по вопросам, связанным с ремонтом объектов в местах общего пользования можно обратиться в УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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