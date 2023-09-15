Подмосковье 15 сентября 2023, 11:24 Почти 3,8 миллиарда рублей направили на поддержку аграриев в Подмосковье с начала года Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Около 300 сельскохозяйственных производителей получают государственную поддержку от Подмосковья. В этом году аграриям перечислили уже 3,8 миллиарда рублей, что составляет 74% от годового плана.

«Средства были перечислены по 22 видам субсидий, при этом в полном объеме господдержка выделена по семи видам. Это поддержка мясного и молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Субсидии выделяли также на закупку техники и оборудования, производство индейки, гусей и уток, страхование в области животноводства, известкование кислых почв. Поддержку получили и производители высококачественных семян картофеля и овощей.

В этом году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предоставит 5,1 миллиарда рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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