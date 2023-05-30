Подмосковье 30 мая 2023, 16:04 Почти 3,5 тысячи полицейских задействовали для безопасности последних звонков в Подмосковье

Читать 360tv в

Последние звонки в школах Подмосковья прозвучали для 93 тысяч учеников. В Главном управлении безопасности региона рассказали, что безопасность школьных мероприятий обеспечивали 3489 полицейских, 260 сотрудников Росгвардии, 1419 частных охранников и 24 казака.

Охрану общественного порядка усилили в школах на время последних звонков. Еще до начала торжеств все объекты проверили с участием служебных собак, с персоналом провели инструктажи.

Реклама

«В результате предпринятых мер праздничные мероприятия прошли в штатном режиме и без происшествий. Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и координации действий всех ответственных служб», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».