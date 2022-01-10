Почти 300 заявок на компенсацию аренды жилья поступило от медработников Подмосковья

С 1 января для медработников Московской области начала действовать новая мера социальной поддержки — компенсация аренды жилья. По этому вопросу уже поступило почти 300 заявок от специалистов.

«На текущий момент мы получили уже около 300 заявок. Больше всего из Красногорска, Коломны, Солнечногорска, Ленинского [городского округа], Домодедова», — рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, на компенсацию аренды жилья могут получить представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры, проживающие во всех городских округах региона.

Для получения выплат человеку необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории Подмосковья. У близких родственников не должно быть в собственности жилья в Подмосковье, отметила министр.

Еще одно условие — в пользовании медработника не должно быть жилья коммерческого, социального и специализированного найма. Кроме того, человек не должен получать компенсацию за аренду квартиры или другой недвижимости от администраций городских округов.

Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление на региональном сайте госуслуг, заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что арендующим жилье подмосковным врачам с 1 января полагается компенсация в размере 20 тысяч рублей.

«Прогнозное количество медицинских работников для компенсации в 2022 году — около 1,8 тысячи человек. Это наиболее дефицитные специальности», — добавила Стригункова.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрен почти 431 миллион рублей.