Врачам из Подмосковья начали выплачивать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья

С 1 января подмосковным врачам положена доплата в размере 20 тысяч рублей в случае, если они арендуют жилье. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Дополнительно с 1 января мы ввели доплату за аренду жилья — это 20 тысяч рублей в месяц. Она коснется почти двух тысяч врачей. Это еще один серьезный стимул, чтобы закрыть или закрывать потребность во врачах», — сказал Воробьев.

Он отметил, что врачи провели новогодние праздники на работе, за это их нужно отдельно поблагодарить. Кроме того, в связи с большой нагрузкой медработникам надо и дальше оказывать всяческую поддержку.

«Обращаю внимание, что врачей нам нужно привлекать больше, узких специалистов. Мы знаем проблему первичного звена. Поэтому увеличили пока в два раза социальную ипотеку для врачей, и думаю, получится больше», — подчеркнул губернатор.

По его словам, запрос на нее очень высокий, такая ипотека позволяет врачам и их семья планировать свое будущее.

«Я поручал разобраться и использовать оптимальную схему, чтобы как можно большее количество врачей, фельдшеров смогли воспользоваться социальной ипотекой», — добавил глава региона.

Губернатор заявил, что помощь медикам должна оказываться при активном участии глав территорий. Он попросил их уделять особое внимание темам, связанным со здравоохранением.

Также Воробьев напомнил, что «омикрон»-штамм коронавируса, который уже получил активное распространение в других странах, заставляет и российские власти быть максимально мобилизованными.