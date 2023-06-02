Подмосковье 02 июня 2023, 17:57 Почти 300 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года Ступино г.о.

Читать 360tv в

С начала года медики из Московской области получили почти 300 участков по программе «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Мера поддержки реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В этом году участки получили уже 295 человек, а с момента запуска программы землевладельцами стали уже 1902 узких специалиста», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области, курирующая имущественный блок, Анна Кротова.

Реклама

Наибольшее количество участков предоставлено терапевтам, педиатрам, хирургам, акушерам-гинекологам и рентгенологам.

«Безусловными лидерами по этой работе в этом году стали пять муниципальных образований. В Воскресенске землю получили 63 врача, в Раменском — 43, в Пушкинском — 37, в Ступине — 29 и в Орехово-Зуеве — 23 медика», — подчеркнула министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».