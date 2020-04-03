Почти 300 рабочих мест создадут на новом складе в Раменском

В Раменском городском округе построили новый производственно-складской корпус. Там смогут работать 287 человек. Склад находится в районе рабочего поселка Быково. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Строительством занимался крупнейший имущественный комплекс в Московской области ООО «Логопарк Менеджмент».

«Разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада в Раменском площадью 43 тысячи квадратных метров выдано Министерством жилищной политики Московской области. Отмечу, проект находится на сопровождении Центра содействия строительству», — сообщила министр строительного комплекса Московской области Инна Федотова.

Открытие склада создаст 287 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили порядка 740 миллионов рублей.

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