Подмосковные застройщики получат ежедневные онлайн-консультации

Во время онлайн-трансляций, которые запустит подмосковный Центр содействия строительству, зрители смогут задать любые вопросы по теме и получить консультацию.

Такие эфиры предусмотрят как для технических разработчиков, так и потенциальных застройщиков. Они будут полезны всем, кто хочет открыть бизнес в Подмосковье.

Каждый день, в 15:00, ведущие специалисты будут запускать трансляцию в Instagram-аккаунте @cssmosreg. Вопросы можно написать в чат во время прямого эфира или в комментарии под анонсирующими постами.

Центр содействия строительству при правительстве области создали в 2017 году. Это первый проектный офис в России, где работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

И еще меры поддержки бизнеса

Кроме того, среднюю ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса снизили до 6%. А до 1 июня отменили налоговые проверки и вынесение решений о приостановке операций по счетам в банках.

Предприниматели смогут получить на три месяца и отсрочку по арендной плате за государственное, а также муниципальное имущество. Субсидию на компенсацию затрат от приобретения оборудования повысят с 30 до 50%.

В регионе уже отложили незапланированные выездные проверки бизнеса, а текущие по возможности приостановили.

Предприниматели смогут получить в Торгово-промышленной палате заключение о форс-мажорных обстоятельствах. Оно позволит избежать дополнительных издержек в период, когда из-за пандемии срываются условия договоров.

Подмосковные предприниматели смогут обратиться по любым вопросам на единый номер телефона 0150 и электронную почту 0150@mosreg.ru.