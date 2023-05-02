Подмосковье 02 мая 2023, 01:26 Почти 300 боксеров поучаствовали во Всероссийском турнире памяти Валерия Белова в Чехове

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В Чехове завершился Всероссийский турнир памяти выдающегося тренера Валерия Белова. В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из разных регионов России. В тройку лидеров вошли боксеры из Московской области.

Одним из открытий турнира стал новый чемпион — воспитанник школы бокса имени Александра Поветкина Ян Богданов. Он победил в финале Первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет.

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«Я этому готовился очень долго, продумывали каждую тактику с тренером. Болели очень здорово, мне понравилось, это очень поддерживало», — рассказал Богданов.

Боксеры из Подмосковья участвовали в финале в двух весовых категориях из 13 возможных. Оба стали чемпионами и вошли в состав сборной страны. Награды победителям вручил глава Чехова Григорий Артамонов

«Мои дальнейшие планы — это Первенство Европы. Дай бог, нас допустят, мы полетим с командой в Румынию и докажем, что наша страна самая сильная и самая лучшая», — заявил один из подмосковных победителей Арсений Жильцов.

На ринге чеховского дворца спорта «Олимпийский» соревновались боксеры 15-16 лет.

«Мы договорились с главой Чехова, что у нас многолетнее сотрудничество и первенство России будет проходить именно здесь. Это важно, потому что логистика очень удобная», — сообщила генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

В итоге первое место заняла сборная Дагестана, на втором оказалась команда из Москвы, а третьими стали боксеры из Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. Он добавил, что заметную роль играет частное государственное партнерство.

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