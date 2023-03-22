Подмосковье 22 марта 2023, 00:30 Почти 30 жителей Подмосковья восстановили родительские права за год https://ru.freepik.com

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Подмосковье оказывает помощь семьям в восстановлении родительских прав. Так, за год 57 детей вернули в родные семьи, 28 жителей восстановили свои права на детей, а в отношении 14 мам и пап отменили ограничения в родительских правах.

«Родителям, решившим вернуть детей, специалисты семейных центров помощи семье и детям оказывают педагогическую и психологическую помощь, а также юридическое сопровождение», — сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

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В ведомстве отметили, что сотрудничество с органами опеки и попечительства, а также со службой сопровождения центра помощи семье и детям «Преображение» помогло маме из Егорьевска вернуть трех дочерей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 40 тысяч учеников впервые придут в школы Подмосковья 1 сентября, а еще 20 тысяч ребят начнут посещать детские сады.

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