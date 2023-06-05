Подмосковье 05 июня 2023, 12:36 Почти 30 жилых объектов поставили на кадастр в Подмосковье на прошлой неделе Компания ПИК

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На прошлой неделе на кадастровый учет поставили 10 таунхаусов и восемь жилых домов в шести округах Московской области. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.

В Истре зарегистрировали 10 таунхаусов в ЖК «Кембридж». В Одинцове кадастровые номера присвоили трем жилым домам на 480 квартир в ЖК «Лайково», в Балашихе — объекту на 990 квартир в ЖК «Измайловский лес» и еще одному на 259 квартир в ЖК «Новоград Павлино».

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В Ленинском округе на кадастр поставили дом на 367 квартир в ЖК «Первый Квартал», в Рузе — дом на 234 квартиры в ЖК «Москворецкий» и в Дмитрове — жилой дом в ЖК «Терра» на 63 квартиры.

Постановка объекта на кадастр дает возможность местным жителям прикрепиться к поликлинике, оформить право собственности на жилье и совершать другие действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей региона прошли опрос по благоустройству.

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