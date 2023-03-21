Подмосковье 21 марта 2023, 13:04 Почти 30 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье с начала года Мининвест МО

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Число жителей Подмосковья, которые работают в статусе самозанятых, превысило 500 тысяч человек. С начала года зарегистрировались еще 27 тысяч.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 508 тысяч самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году эти жители заработали около 194 миллиардов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Самозанятые Московской области могут пользоваться региональными мерами поддержки, в том числе субсидиями при выходе на маркетплейсы и специальной программой льготного кредитования.

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Недавно в Подмосковье началась предзапись на участие в проекте «Программа наставничество», которую проводит центр «Мой бизнес». Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в регионе через месяц появится сервис по аренде помещений для бизнеса за рубль.

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