Подмосковье 16 марта 2023, 12:18 Возможность арендовать помещения для бизнеса за рубль появится в Подмосковье

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Сервис по аренде помещений для бизнеса за рубль появится в Подмосковье через месяц. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева во время визита на завод «Мобитрак» вместе с губернатором Андреев Воробьевым.

«Помещение за рубль» позволит бизнесу приобретать помещения в аренду на льготных условиях. Сейчас в Подмосковье работает аналогичная программа по съему участков — ей могут пользоваться предприниматели, которые занимаются импортозамещением.

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«Мы через месяц запускаем сервис для малого бизнеса по аренде помещения за рубль по аналогии программы аренды земли за тот же рубль. Если помещение будет немного изношено, если оно будет немного поновее, то стоимость аренды будет равна стоимости налога на имущество», — сказала она.

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Помещения предприниматели будут получать из муниципальной и региональной собственности. Для этого будет необходимо подать заявку на «Госуслугах».

Ранее глава региона напомнил о способах получения помещений для развития бизнеса. Он отметил, что Подмосковье заинтересовано в этой работе.

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