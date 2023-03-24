Подмосковье 24 марта 2023, 11:13 Почти 30 школьников Подмосковья стали победителями конкурса проектов «Большие вызовы» Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы» подвели в Подмосковье. Более 80 школьников получили дипломы победителей и призеров — об этом сообщили в Министерстве образования области.

В финал образовательной программы прошли 145 школьников из Московской области. Они смогли представить свои проекты в очном туре. В результате 28 человек стали победителями конкурса, еще 54 получили дипломы призеров.

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Ребята представили разработки по 13 направлениям — от космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и умного города.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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