Ряды волонтеров пополнили 29 молодых жителей Красногорска

Члены центра «Подсолнух» в Солнечногорске приняли в свои ряды еще 29 ребят. Теперь они будут помогать пожилым, животным и организовывать социально-значимые мероприятия.

Посвящение в волонтеры проходит в Солнечногорске уже 10 лет подряд, традиционно в День молодежи. Начальник управления молодежной политики округа Игорь Артамонов отметил большую важность добровольческой работы.

«С годами их становится все больше, потому что ребята понимают, что от них зависит развитие нашей страны, нашего городского округа. И поэтому отрадно, что их становится все больше и больше с каждым годом», — сказал Артамонов.

Волонтеры получили специальные книжки, в которые будут записывать свои добрые дела. На мероприятии также наградили 17 отличившихся молодых людей — они получили благодарственные письма главы округа.