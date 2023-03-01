Подмосковье 01 марта 2023, 18:52 Почти 30 многоквартирных домов отремонтируют в Истре до конца года

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В этом году в рамках программы капитального ремонта в Истре отремонтируют 27 домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов уточнил, что сначала проведут конкурс по выбору подрядчиков, а затем приступят к ремонту. Сами работы начнутся во второй половине года.

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В регионе утвердили план по ремонту на ближайшие два года.

«Общий объем финансирования на три года составит чуть более 57 миллиардов рублей. Всего запланировано отремонтировать 4461 МКД», — заявил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Все адреса, которые попали в программу, есть на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

Почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в рамках региональной программы в Московской области до 2025 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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