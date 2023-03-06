Подмосковье 06 марта 2023, 22:14 Почти 30 лифтов заменят в Сергиевом Посаде в 2023 году

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В семи многоквартирных домах Сергиева Посада в этом году заменят 26 лифтов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году в Подмосковье заменили 850 подъемников. Их срок эксплуатации подходил к концу.

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«В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это порядка 13 тысяч лифтов», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Всего в регионе обновят 450 лифтов в 160 многоэтажках. Сейчас в Подмосковье работают свыше 62 тысяч подъемников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что за два года в Подмосковье капитально отремонтируют порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов. На объектах поменяют системы водоснабжения, газоснабжения, лифты, обновят фасады.

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