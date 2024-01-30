Подмосковье 30 января 2024, 15:19 Почти 3 тысячи рейдов проведут в лесах Орехово-Зуева в 2024 году для выявления возгораний и нарушений Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

В этом году в Орехово-Зуевском лесничестве проведут более 2,9 тысячи рейдов для обнаружения возгораний и нарушений. Для этого утвердили 79 маршрутов общей протяженностью четыре тысячи километров.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, во время рейдов специалисты выявляют лесные пожары, а также предотвращают нарушения законодательства. Зимой инспекторы использую во время осмотров лыжи и снегоходы, чтобы добраться о отдаленных мест.

Реклама

«Несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана лесничества продолжает выполнять мероприятия согласно утвержденному плану. С начала января уже проведено 150 патрулирований, в том числе в труднодоступных местах», — сказала ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала «Мособллес» Екатерина Бабахина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».