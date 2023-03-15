Подмосковье 15 марта 2023, 13:32 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье эвакуировали 2947 неправильно припаркованных автомобилей. В региональном Минтрансе подчеркнули, что это на 9% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Водителям Московской области напомнили, в каких случаях транспортное средство может быть эвакуировано: если автомобиль припаркован в зоне запрещающих знаков, в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов» или на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Также на специализированную стоянку могут забрать транспортное средство, если оно расположено на трамвайных путях или припарковано во втором ряду.

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Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля жители Московской области могут по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам по номеру: 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️. Также сделать это можно на сайте.

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